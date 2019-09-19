Во вторник, 18 сентября, представители НАТО собрались в немецком Ульме, чтобы обсудить текущее состояние и перспективы нового командного центра по тыловому обеспечению и логистике (JSEC). Основной задачей JSEC в Ульме станет оптимизация маршрутов при переброске войск альянса из голландских портов через Германию в Польшу, чтобы обеспечить молниеносное развертывание в случае конфликта с Россией. В настоящее время главной проблемой, стоящей перед военными НАТО, являются европейские дороги, мосты и туннели, которые часто либо не выдерживают тяжелую американскую технику, либо оказываются для нее слишком узки.
Ближайшая переброска группировки в 3500 американских солдат и более 2000 военных машин (в том числе 85 основных танков "Абрамс" и 120 БМП "Брэдли") намечена на середину октября. JSEC должен быть полностью готов не позднее 2021 года.
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