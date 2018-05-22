Расследователи, в частности, связывают с ним комплекс зданий Kudamm-Karree в Берлине. Kudamm-Karree находится на бульваре Курфюрстендамм в западном центре города, он включает в себя высотный дом, торговый центр, театр и офисы. Исторические здания Kudamm-Karree 20-го века - театр и комедийный театр инвесторы сейчас планируют снести для того, чтобы построить торговый центр.
Расследователи обнаружили вывеску фирмы Mars Propco 1 при строительных работах в Kudamm-Karree - за компанией, по их данным, стоит Михаил Опенгейм, которого называют человеком из окружения Ротенбергов.
Опенгейм ранее совместно с Аркадием Ротенбергом фигурировал в расследовании "Ведомостей" о покупке "Газпромом" оборудования и комплектующих на более чем 200 млрд рублей.
В публикации также речь идет о здании оперы в Мюнхене, крупном офисном комплексе LES 1 в Гамбурге, отеле Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отеле Stue в Берлине. Вместе с Kudamm-Karree стоимость всех пяти объектов оценивается примерно в миллиард евро. Их объединяет то, что за всеми ними стоит разветвленная сеть десятков компаний, в том числе офшорных.
Делать инвестиции в Германии Аркадий Ротенберг не вправе, так как находится под санкциями.
Санкции против Аркадия Ротенберга
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году. Власти Италии тогда заморозили недвижимость бизнесмена Аркадия Ротенберга на общую сумму 30 миллионов евро.
В обосновании внесения Ротенберга в санкционный список было указано на давнее знакомство бизнесмена с Владимиром Путиным. В годы правления Путина "ему отдавали предпочтение при распределении важных подрядов от государства и госкомпаний": в частности, предприятия Ротенберга "получили несколько крайне выгодных контрактов при подготовке Олимпийских игр в Сочи".
Ротенберг - совладелец компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста в аннексированный Россией Крым.
Вице-президент США - Ким Чен Ыну: "Не играйте с Трампом" (2)
Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox...
Глава МИД Британии допустил ужесточение санкций против России (4)
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает...
Увеличилось число жертв авиакатастрофы на Кубе: умерла выжившая при крушении женщина
Скончалась одна из трех женщин, выживших при крушении...
Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния (6)
Российский бизнесмен Роман Абрамович должен...
Немецкие СМИ нашли инвестиции Аркадия Ротенберга в Германии (3)
Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который...
TOP новостей
"Мы всегда хотели в Литву": белорусы готовы работать у литовских фермеров за 1000 евро (60)
"Мы прочитали эту статью и подумали, что всегда хотели...
Свершилось: набережную реки освободили и проложили велодорожку (5)
Набережную Нерис (Вилии) в Вильнюсе , в районе...
Вывоз мусора: за неделю в Вильнюсе зафиксировано 240 нарушений, компаниям назначают штрафы (2)
За неделю в Вильнюсе зафиксировано 240 нарушений,...
Lonely Planet указывает Вильнюс в числе лучших направлений в этом сезоне (2)
В новом путеводителе издания Lonely Planet Вильнюс...
Сравнение цен в Литве и у соседей: где квартиры дешевле
На специализированных порталах ежедневно появляется...