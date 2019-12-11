Возможное принятие Конгрессом США проекта оборонного бюджета страны на 2020 год грозит помешать усилиям по достижению мира на востоке Украины. Этот документ предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Одобрение этих мер станет "прямой атакой на суверенитет Европейского Союза" и "фатальным сигналом" для парижских усилий по достижению мира в украинском регионе Донбасс, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес (Oliver Hermes) во вторник, 10 декабря.

Хермес: Санкции нанесут урон трансатлантическим отношениям

Все необходимые разрешения для прокладки газопровода в Евросоюзе получены, подчеркнул он. "Попытка вмешательства американской стороны была бы больше чем актом недружелюбия, она нанесла бы значительный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении", - отметил глава OAOEV.

Кроме того, рынки могут отреагировать на напряженность в отношениях соответствующим образом, считает Хермес. Он напомнил о санкциях США в отношении российских производителей алюминия, введенных весной 2018 года "без консультаций с ЕС", которые привели к сильным колебаниям цен.\

Грядущие санкции США способны нанести существенный ущерб имиджу американских проектов в Европе, если создастся впечатление, что они отрицательно сказываются на конкуренции, добавил глава OAOEV. В качестве примера он привел терминалы для поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Германию.

Спорный "Северный поток - 2"

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. В правительстве России рассчитывают на запуск газопровода в середине 2020 года.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.