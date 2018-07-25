В документе говорится, что российские спецслужбы вложили много финансовых и организационных ресурсов для деятельности против Германии. Ведомство подчеркивает, что такие атаки затрагивают все сферы, включая политику и экономику. «С использованием киберпространства масштабы возросли во много раз», — добавили в немецкой спецслужбе.
США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
ПОЛИТИКА
Там отметили, что основные усилия российских сил сосредоточены на внешней политике Германии и ее союзах с НАТО и ЕС. В числе средств, которые, по мнению немецкой спецслужбы, используются Россией для пропаганды в Германии, отнесли социальные сети, спонсируемые государством фонды и институты, а также российские государственные СМИ, включая телеканалы, радиостанции и интернет-издания.
В 2016 году глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен заявил, что обеспокоен тем, что Москва может повлиять на исход парламентских выборов в 2017 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал «бреднями» сообщения о том, что Москва собирается вмешаться в немецкие выборы.
В ходе голосования в сентябре 2017 года консервативный блок Ангелы Меркель показал худшие результаты за свою историю, получив поддержку у 33,5% избирателей.
Израильские военные перехватили сирийский самолет-нарушитель: Россия уже не протестует (4)
Вскоре после того, как Дамаск подтвердил факт падения...
Смертники ИГ в Сирии убили 38 человек на подконтрольной Асаду территории
В результате серии нападений смертников на юге Сирии...
Спасенные из пещер в Таиланде дети постриглись в монахи
11 из 12 подростков, спасенных из затопленной пещеры на...
Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода (13)
Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в...
TOP новостей
В планах – увольнение части госслужащих в Литве: уже раздают уведомления (22)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
"У России есть будущее". Геннадий Бурбулис - о свободе, безвременье, отсутствии нравственности и постимперском синдроме (105)
С распадом Советского союза была обретена свобода,...
После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)
После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...
Распад семейных хозяйств – пустеют села и усадьбы Литвы (14)
Несмотря на то, что власти Литвы постоянно говорят об...
Работник о шантаже работодателя: если молчать, все эмигрируют (22)
Работник компании Ariogalos statybа, недовольный условиями...