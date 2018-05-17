Как пишет Deutsche Welle, по данным источников немецких журналистов, сотрудничающий с BND российский ученый предложил немецкой разведке достать образец "Новичка" в обмен на предоставление ему и его семье вида на жительство в ФРГ. Это предложение вызвало противоречивую реакцию немецких властей - Германия только в 1990 году добилась вывода из страны американских запасов химического оружия и не желала быть причастной к разработке или изучению такого оружия. Именно поэтому полученный образец "Новичка" подвергся анализу в шведской лаборатории. Немецкая разведка получила из Швеции исключительно его формулу.
Германия передала формулу "Новичка" другим разведкам
По указанию тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Коля, Германия передала формулу "Новичка" дружественным разведслужбам, в том числе британской и американской. В некоторых странах НАТО было произведено небольшое количество "Новичка" для разработки средств противодействия этому яду. Чтобы не подвергать опасности хорошие отношения с правительством Бориса Ельцина, эта операция не была предана огласке. Ученый, передавший Германии яд, выехал в Германию и некоторое время жил под охраной бундесвера.
17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна не причастна к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", а подобные заявления абсурдны. 26 марта чешский президент Милош Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ и затем признал, что такие факты имели место.
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