Нервно-паралитический яд "Новичок" оказался в распоряжении западных спецслужб благодаря тайной спецоперации немецкой Федеральной разведывательной службы BND, проведенной в первой половине 1990-х годов. Об этом в среду, 16 мая, сообщил немецкий еженедельник Die Zeit, который вместе с коллегами из газеты Süddeutsche Zeitung, а также медиакомпаний WDR и NDR провел журналистское расследование.
Karinė tyrimų bazė Saratovo srities Šichanų mieste, kur, kaip įtariama, buvo pagaminta nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“
© Vida Press

Как пишет Deutsche Welle, по данным источников немецких журналистов, сотрудничающий с BND российский ученый предложил немецкой разведке достать образец "Новичка" в обмен на предоставление ему и его семье вида на жительство в ФРГ. Это предложение вызвало противоречивую реакцию немецких властей - Германия только в 1990 году добилась вывода из страны американских запасов химического оружия и не желала быть причастной к разработке или изучению такого оружия. Именно поэтому полученный образец "Новичка" подвергся анализу в шведской лаборатории. Немецкая разведка получила из Швеции исключительно его формулу.

Германия передала формулу "Новичка" другим разведкам

По указанию тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Коля, Германия передала формулу "Новичка" дружественным разведслужбам, в том числе британской и американской. В некоторых странах НАТО было произведено небольшое количество "Новичка" для разработки средств противодействия этому яду. Чтобы не подвергать опасности хорошие отношения с правительством Бориса Ельцина, эта операция не была предана огласке. Ученый, передавший Германии яд, выехал в Германию и некоторое время жил под охраной бундесвера.

17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна не причастна к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", а подобные заявления абсурдны. 26 марта чешский президент Милош Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ и затем признал, что такие факты имели место.

Deutsche Welle
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