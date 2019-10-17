Во вторник с разницей в несколько часов скоропостижно скончались двое мужчин: сначала 58-летний рабочий потерял сознание на складе и умер, затем 45-летний сотрудник был найден мертвым в фургоне почтовой доставки, на водительском месте.

Их смерти полиция официально зарегистрировала как произошедшие по неизвестной причине, идет расследование несчастного случая.

Во вторник утром внезапно почувствовал острое недомогание еще один работник склада, однако полиция утверждает, что он уже страдал от нескольких болезней ранее и в его случае обращение к врачам не вызвало подозрений.

На складе фирмы Hermes в Хальденслебене (неподалеку от Марбурга) работает 3 тысячи человек. В качестве меры предосторожности руководство временно закрыло склад.

Команда из 120 пожарных прибыла расследовать обстоятельства чрезвычайной ситуации: они проверили помещения склада и фургон на предмет токсического загрязнения.

Они вскрыли посылки и конверты, которые умерший водитель автомобиля вез адресатам, и обнаружили в одной из них некое ядовитое вещество.

Однако количество этого яда настолько мало, что оно не опасно для людей и не могло вызвать летальный исход, утверждает полиция.

Проводится вскрытие тел умерших мужчин, но первоначальный осмотр показал, что две смерти не связаны друг с другом. Медики не нашли специфических признаков отравления.

Власти продолжают уголовное расследование и исследование мест происшествия на предмет наличия опасных химических веществ.