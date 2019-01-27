Торжественный марш в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с участием военнослужащих и боевой техники пройдет в центре Санкт-Петербурга 27 января. Участие в параде примут две тысячи военнослужащих, военная техника, боевые самолеты и вертолеты.

"Блокада была геноцидом. Однако после войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы так о ней говорить", - написала немецкая журналистка Сильке Бигальке.

"Правители в Москве продолжали изображать осажденных как героев, которые храбро противостояли немцам. То, что люди не могли встать от голода, что они ели клейстер, а некоторых наказывали за каннибализм, в основном было обнародовано в девяностые. Тот факт, что они едва ли могли облегчить свое положение, если бы сдались, по сей день практически не упоминается", - говорится в статье.

По словам Бигальке, в Германии о блокаде Ленинграда также предпочитали не вспоминать. "Как ощущали себя те, кто остался в живых, когда в Германии им не придавали значения, а на родине подчас подвергали цензуре?" - пишет она.

Журналистка подчеркивает, что до сих пор о блокаде можно говорить лишь очень осторожно, напоминая о скандале вокруг телеканала "Дождь" и фильме Алексея Красовского "Праздник".

Напоминая о проведении военного парада в воскресенье, она пишет: "В очередной раз власти отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти".

"Не германским СМИ критиковать нас"

Несмотря на то, что Бигальке критикует лишь способ отмечать годовщину снятия блокады, многие восприняли статью как попытку обесценить страдания жителей Ленинграда.

Особенное возмущение вызвало то, что критика исходила от немецкого издания.

"Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа", - написал в "Твиттере" сенатор Алексей Пушков.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что праздники Германии не волнуют Россию, и "их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках".

"День снятия блокады - торжественно-траурное мероприятие, но многие ассоциируют его с днём ленинградской победы. Для многих это был День Победы. День ленинградской победы", - заявил Боярский радиостанции "Говорит Москва".

"Нередко лучше молчать, чем говорить или писать. Здесь как раз именно тот случай. Очень удивляет, что критика в наш адрес исходит от немецкой журналистки. Не знаю, чего в этой критике больше: незнания истории или отсутствия у журналистки таких качеств, как чуткость, милосердие и сострадание, без которых за перо лучше не браться, а за тему блокады в особенности", - написал сенатор Франц Клинцевич в "Фейсбуке".

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что у него от таких статей "кулаки сами сжимаются".

Нужен ли парад?

Ранее группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и общественных деятелей высказывалась против проведения парада 27 января, критикуя проведение торжественных мероприятий в блокадные памятные дни, сообщает Интерфакс.

Как писал "Московский комсомолец", еще в ноябре группа общественных деятелей, депутатов, историков, ученых, ветеранов-блокадников подписала обращение к исполняющему обязанности петербургского губернатора Александру Беглову с призывом отказаться от проведения парада.

"Намеченное мероприятие, по нашему глубокому убеждению, абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января. Да и о каком праздновании, о каком "торжественном марше" вообще может идти речь, когда государство не выполнило перед городом главной обязанности: не назвало истинное число жертв блокады, не поименовало каждого погибшего ленинградца, среди которых было большое число детей? О каком праздновании можно говорить, когда до сих пор не поименованы все воины, павшие в битве за Ленинград? Не только не поименованы, но и не захоронены... Следует отказаться от идеи проведения военного парада в День блокадной памяти и скорби", - цитировал МК обращение.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поддержал проведение парада, однако признал, что в обществе до сих пор не выработан единый подход к сохранению памяти о блокаде.

"Это большое испытание того, как вообще мы, власть и люди, понимаем память о блокаде. Я думаю, что, к сожалению, понимания того, как надо сохранять память о блокаде, нет ни у кого. Думаю, что 27 января нам покажет, и после этого мы будем высказываться", - заявил директор Эрмитажа.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать дискуссию, заявив, что это "не тема Кремля".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За это время погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.