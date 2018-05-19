Для 82 процентов немцев США при президенте Дональде Трампе не являются надежным партнером в политической сфере. Доверяют Америке Трампа лишь 14 процентов респондентов, свидетельствуют данные опроса, обнародованные телекомпанией ZDF в пятницу, 18 мая.

Дефицит доверия особенно заметен на фоне отношения немцев к России и Китаю. Так Россию назвали надежным партнером 36 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 58 процентов немцев. В отношении к Китаю мнения немцев разделились поровну: 43 процента считают эту страну надежным партнером и ровно столько же - ненадежным.

Наибольшее доверие к России (61 процент) испытывают сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Среди левых России доверяют 45 процентов, а не доверяют - 49 процентов. Наибольший скепсис к России испытывают приверженцы христианских партий (61 процент), СДПГ (65 процентов), СвДП (58 процентов) и "зеленых" (74 процента).

Санкции против России

Как показал опрос, экономические санкции против России, введенные после аннексии Крыма и вмешательства на востоке Украины, одобряют 45 процентов немцев, в то время как 36 процентов выступают за их смягчение. Лишь 14 процентов респондентов выступают за ужесточение штрафных мер против Кремля.

В целом 94 процента немцев считают очень важными или важными сплоченные действия Евросоюза во внешнеполитических вопросах.