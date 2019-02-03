Ведущие внешнеполитические эксперты правящих в Германии партий предложили свой вариант урегулирования спора между США и Россией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москве следует разместить пусковые комплексы для крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО — SSC-8) как можно дальше на востоке РФ, считают эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) и заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Оба политика высказали эту точку зрения отдельно друг от друга в двух интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), сообщается на сайте издания в воскресенье, 3 февраля.

Ракеты 9М729 следует разместить за Уралом настолько далеко, чтобы они не смогли достичь территории Европы, полагают Кизеветтер и Мютцених, указывая, что этот шаг мог бы восстановить доверие Вашингтона к Москве и привести к возобновлению переговоров о ДРСМД. Кизеветтер подчеркнул, что передислокация ракет 9М729 должна проходить под "строгим и продолжительным" контролем, так как перевезти их обратно в направлении Европы можно будет "практически за ночь".

Одновременно с этим оба немецких эксперта рекомендовали США в качестве ответного шага разрешить России проинспектировать американские ракеты-перехватчики в Румынии. Расширение противоракетной обороны США и НАТО вызывает у Москвы все большее беспокойство, отметил Мютцених.

США и Россия приостановили участие в ДРСМД

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД именно созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре прошлого года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 1 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД.

В тот же день президент России Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.