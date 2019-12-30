Немцы опасаются изменения климата больше, чем терроризма

Более сорока процентов немцев (42 процента) считают, что изменения климата несут главную угрозу стабильности и безопасности на планете. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 30 декабря, данные социологического опроса, который провел институт изучения общественного мнения Insa по заказу газеты Bild. Другими основными угрозами, по мнению респондентов, являются исламистский терроризм (38 процентов опрошенных) и глобальная миграция (33 процента). В пятерку проблем, отрицательно влияющих на мировую стабильность, вошли также приход к власти политиков с правой ориентацией в ряде стран (25 процентов), а также ситуация в США и торговый конфликт крупных государств (по 20 процентов). Данные опроса показывают, что немцев беспокоит также усиление влияния КНР в мире, напряженные отношения НАТО и России, сирийский конфликт, ситуация в Северной Корее, конфликты между Израилем и палестинцами, Ираном и Саудовской Аравией, а также конфликт на востоке Украины.

На вопрос о влиянии ведущих политиков на ситуацию в мире 80 процентов респондентов заявили, что наибольшее негативное влияние оказывает президент США Дональд Трамп. За ним следуют президент Турции Раджип Тайип Эрдоган (75 процентов опрошенных) и северокорейский лидер Ким Чен Ын (73 процента). В число мировых лидеров, вызывающих опасение немцев, вошли также президент России Владимир Путин (63 процента), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (56 процентов) и президент Сирии Башар Асад (54 процента).

Наибольший вклад в укрепление мировой стабильности вносят, по мнению участников опроса, президент Франции Эмманюэль Макрон (такого мнения придерживаются 52 процента респондентов, 25 процентов оценивают его роль негативно) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel): 50 процентов - позитивно, 36 процентов - негативно.

В опросе, проведенном 20-21 декабря, участвовали 1014 человек.