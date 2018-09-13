Если бы Якунин не попался на глаза друзьям московского муниципального депутата Дмитрия Клочкова в визовом отделе консульства ФРГ в Москве, то никто, наверное, и не узнал бы, что бывший руководитель РЖД получил разрешение на работу и временное пребывание в Германии. И мало кто вспомнил бы о том, что у Якунина есть свой карманный институт в Берлине.

"Нынешние Штирлицы в Германию не под покровом ночи пробираются. Им не создают детально проработанные "легенды" и не вручают поддельные паспорта. Кадровый советский, а затем российский разведчик (по официальным данным 22 года в органах) Владимир Якунин средь бела дня пришел в немецкое посольство, честно постоял вместе с туристами в очереди и стал счастливым обладателем "голубой карты", дающей право на проживание и работу в Германии", - напоминает в своем Facebook социолог Игорь Эйдман и интересуется, что именно Якунин написал в анкете: "цель поездки - работа российским шпионом и агентом влияния в Берлине?"

Якунин получил право на проживание и работу в Германии по визе категории D в середине августа. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел ФРГ. Муниципальный депутат из Марьиной Рощи Дмитрий Клочков в своем Facebook опубликовал фотографию "владельца шубохранилища" в немецком консульстве.

Как пишет Deutsche Welle, презентация детища Якунина, института "Диалог цивилизаций", одного из важнейших штабов гибридной войны, прошла с размахом 1 июля 2016 года в одном из лучших в Германии столичных конференц-залов Humboldt-Carre.

Место, где снял для себя помещение "Диалог цивилизаций", - тоже дорогое и изысканное. Самый центр исторического Берлина... Угол Friedrichstraße и Französische Straße, всего в нескольких минутах ходьбы от Бранденбургских ворот... Пятый этаж здания, в котором расположился и единственный в Германии филиал фешенебельного французского универмага Galeries Lafayette.

Внутри много света, стекла и алюминия. Вначале посетитель оказывается в просторном круглом фойе, похожем на приемную солидной фирмы. По окружности находятся кабинеты сотрудников. Все они - как на ладони. Стены и двери прозрачные. Оборудованный по последнему слову техники конференц-зал - тоже круглый. И тоже залитый светом, льющимся вниз из стеклянного, почти как на крыше Рейхстага, круглого купола.

"Диалог цивилизаций" получает гранты от неизвестных лиц, а многие его эксперты таковыми лишь числятся. Сразу после появления известного очень узкой аудитории института предполагалось, что под его прикрытием может действовать "инструмент Кремля", который призван отстаивать российские интересы, например, формировать позитивный имидж Кремля на мировой политической арене, легитимизировать оккупацию Крыма, лоббировать российские интересы в отношениях с Западом, в частности, в сфере смягчения санкционного давления и т.д.

Если задача института в Берлине в самом деле заключается в продвижении интересов нынешней российской власти, то с ней он, похоже, не справляется. По крайней мере, в Германии об институте - "полная тишина".

В "Диалог цивилизаций" отказались идти известные немецкие эксперты, а слабый менеджмент, неизвестные и не пользующиеся в Германии влиянием руководители института имеют отдаленное представление о немецких политических реалиях.

Не складываются у "Диалога цивилизаций" отношения и с другими берлинскими институтами смежного профиля, например с Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) или Германским обществом внешней политики (DGAP). К этим структурам с предложениями о сотрудничестве никто не обращался.

По информации инсайдеров, в институте недавно произошел раскол, и возобладала линия на отказ от взгляда на мир через российскую призму. Делами, по информации DW, теперь негласно заправляет живущий в Лондоне сын Якунина Андрей, который якобы не разделяет мировоззрение своего отца и считает, что институт должен заниматься общемировыми проблемами, а не вести идеологическую борьбу с Западом на стороне России.

Пресс-секретарь института, немка польского происхождения Агнешка Жепка рассказала DW, что в берлинском штате "Диалога цивилизаций" работают 18 человек из разных стран. Из них 5 ученых с научными степенями. Остальные работают в бухгалтерии, отделе кадров, двое заняты исключительно контактами со структурами ЕС и различными фондами - немецкими и иностранными, пишут заявки на выделение грантов. У института есть два филиала - в Москве и в Вене. Общий штат - 42 человека.

Финансируется "Диалог цивилизаций" из созданного специально для этой цели фонда в Швейцарии. Его два главных донора - сам Владимир Якунин и российский бизнесмен, филантроп Рубен Варданян. Сколько именно они пожертвовали на институт, официально не сообщается. Но из финансового отчета за 2017 год следует, что бюджет "Диалога цивилизаций" формируется за счет институциональных грантов, средств, получаемых от трастов, фондов, корпораций и просто состоятельных людей. Однако ни одного имени или названия корпорации там не указывается. Известно, что на конкретные мероприятия и исследовательские проекты в 2017 году поступило 2,302 млн евро. Сумма нецелевого финансирования составила 2,316 млн евро. "Прочие доходы" - 54 909 евро. Что это за доходы, не известно.

Все деньги, согласно финансовому отчету, в 2017 году потрачены: 2,302 млн евро ушло на мероприятия и исследовательские проекты; 2,302 млн евро ушло на "офисные расходы"; 72 896 евро - "прочие расходы". Все эти средства, очевидно, пошли на зарплаты сотрудников и аренду помещений, которая в историческом центре Берлина запредельная.

Кроме штатных аналитиков, у "Диалога цивилизаций" есть целая сеть внештатных ученых, работающих на гонорарной основе. Из немецких штатных на сайте значится, например, Клеменс Витте, который приобрел свой международный опыт в университетах Казани, Москвы, Калининграда, Минска и Пекина. В 2011-2012 годах он читал лекции о СМИ в Московском государственном институте международных отношений - кузнице кадров для МИД РФ.

Среди немецких внештатников - журналист Томас Фасбендер и политолог Александр Рар. Оба считаются в Германии прокремлевскими аналитиками, оба прекрасно говорят по-русски, оба - частые гости российских государственных СМИ. Александр Рар вообще работает консультантом "Газпрома" по европейским вопросам. Но вот для института "Диалог цивилизаций" Рар ни одной статьи не написал.

Есть в списке внештатных немецких экспертов также профессор Немецкого института журналистики и публицистики МГУ и Высшей школы искусств Берлина Йенс Вендланд. Он - частый гость мероприятий германо-российского форума и Петербургского диалога.

Таким образом, вполне понятно, почему якунинский "Диалог цивилизаций" считается в Германии институтом с подмоченной репутацией.

Экс-главу РЖД считают в Германии человеком из ближайшего окружения Путина, вспоминают дачный кооператив "Озеро", знают, что Якунин хоть и избежал европейских санкций, но все-таки попал под американские. Многие здесь сомневаются и в честности происхождения личных капиталов Якунина, часть которых он щедро пожертвовал на "Диалог цивилизаций".

Скептически относятся многие в Германии и к некоторым коллегам Якунина по наблюдательному совету "Диалога цивилизаций". Экс-президент Чехии Вацлав Клаус считается другом Путина. Имя бывшего канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра всплыло в деле американского политтехнолога Пола Манафорта, работавшего на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Получившая российское гражданство почетный президент Германо-российской внешнеторговой палаты Андреа фон Кноп - горячая сторонница президента России, которую она, по собственным словам, выбрала своей новой родиной "душой и сердцем".

Подробнее: https://www.newsru.com/world/13sep2018/yakunin_.html