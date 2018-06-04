Немцы боятся финансовых кризисов больше, чем воров

Самой большой угрозой для своего финансового благополучия большинство немцев считает вероятность нового финансового кризиса. Об этом заявили 61 процентов респондентов, участвовавших в опросе Алленсбахского института общественного мнения, результаты которого были опубликованы в понедельник, 4 июня.

Кроме того, 57 процентов опрошенных указали, что боятся инфляции. 55 процентов опасаются квартирных воров. При этом лишь 28 процентов респондентов считают, что их имуществу в настоящее время грозит потенциальная опасность.

Еще один вопрос касался отношения немцев к собственности. 63 процента участников опроса заявили, что собственность означает свободу. 21 процент респондентов уверены, что с ростом состояния портится характер. 15 процент опрошенных согласны с марксистской гипотезой о том, что капитал является источником эксплуатации и отчуждения рабочих.