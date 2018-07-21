Немцы больше доверяют президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чем канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel). Институт общественного мнения Emnid опубликовал в субботу, 21 июля, результаты опроса о доверии к мировым политикам.
По данным опроса, 55 процентов респондентов оказывают "скорее высокое" доверие французскому президенту, а еще 30 процентов – "скорее низкое". В то же время 51 процент опрошенных питает высокое доверие к Меркель, хотя 45 процентов не доверяют канцлеру. Российский президент Владимир Путин не пользуется популярностью среди граждан Германии: ему верят лишь 18 процентов участников опроса. Менее всех расположение немцев удалось снискать президенту США Дональду Трампу: ему не доверяют 92 процента респондентов.
Сторонники АдГ - против Меркель и за Путина
Чаще всего свое недоверие Макрону и Меркель высказывали избиратели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В то же время популярностью среди сторонников АДГ пользовались Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц. Кроме того, Путину доверяют и те немцы, которые на выборах голосовали за либералов и Левую партию. Всего в опросе Emnid приняли участие 1011 человек.
В 2017 году Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной мира по версии американского журнала Forbes. Канцлер Германии возглавляет этот рейтинг уже седьмой год подряд.
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