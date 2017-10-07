"Нэйт" усилился до урагана и угрожает мексиканским курортам и побережью США

По данным синоптиков, ураган находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 130 км/ч.
По данным NHC, ураган будет двигаться в северном направлении, а затем сместится к востоку. Ожидается, что "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды в ночь на воскресенье. В двух штатах объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи, передает РИА "Новости".
Жертвами шторма в Центральной Америке, по данным на утро субботы, стали 28 человек.
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