Неизвестный устроил перестрелку с полицией в пригороде Бонна

Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье, 22 ноября, устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.
В Меккенхайме проживают около 27 000 человек. Как сообщает агентство dpa, в операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.
Поскольку ситуация развивалась "очень динамично", эвакуировать жителей близлежащих домов не успели, сообщили в полиции. Личность стрелявшего, а также его мотив на момент публикации материала DW оставались неизвестными.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство может ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования (3)
Правительство Литвы может ограничить работу торговых...
Правительство Литвы намерено продлить карантин до середины декабря (52)
На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...
Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (65)
То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...
За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая...
Профессор объяснил, почему во время коронавируса не стоит закрывать школы (2)
Несмотря на то, что ежедневно в Литве фиксируют около 2000...