Неизвестный устроил перестрелку с полицией в пригороде Бонна

Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье, 22 ноября, устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.
В Меккенхайме проживают около 27 000 человек. Как сообщает агентство dpa, в операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.
Поскольку ситуация развивалась "очень динамично", эвакуировать жителей близлежащих домов не успели, сообщили в полиции. Личность стрелявшего, а также его мотив на момент публикации материала DW оставались неизвестными.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы намерено продлить карантин больше чем на три недели (2)
На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...
Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (17)
То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...
Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса (10)
За прошедшие сутки в Литве установили 1192 новых случаев...
Из-за коронавируса парламент Литвы отзывает два заседания, вводятся ограничения (1)
В понедельник литовский парламент решил отозвать два...
Маслобоева удивил подарок премьер-министра: спортивная бутылка для воды и грамота (49)
Литовский боец Сергей Маслобоев 22 ноября в фейсбуке...