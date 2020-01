Неизвестный открыл стрельбу по людям на юго-западе Германии. Шестеро погибших

"Большая полицейская операция в Рот-ам-Зее. Там произошла стрельба. В здании есть раненые и, предположительно, погибшие. Подозреваемый задержан", - сообщает местная полиция в своем аккаунте в твиттере. Полиция подтвердила информацию о шести погибших в Рот-ам-Зе на юго-западе Германии.

Ранее о шести погибших сообщало издание "Фокус-онлайн", однако затем эту информацию удалили с сайта.

"Есть пострадавшие и, вероятно, погибшие, - заявил представитель правоохранительных органов. - Мы исходим из того, что стрелявший знал жертв. Речь идет, по всей видимости, о конфликте на бытовой почве, в этой связи мы исключаем террористическую подоплеку. Следствие продолжается". "Подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства. Сообщников у него не было. Террористический мотив исключается, поскольку преступление было совершено из личных мотивов.

По словам собеседника агентства из полиции, пострадавших от действий стрелка оказалось двое. Отвечая на вопрос о состоянии их здоровья, представитель правоохранительных органов сказал: "Жизни одного из них ничего не угрожает".

