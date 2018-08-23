Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции, двое пострадавших получили серьезные ранения,
По данным французских СМИ, мужчина, в возрасте около 30 лет, во время нападения кричал "Аллаху Акбар". Полиция пока не подтверждает эти данные.
Также сообщается, что полицейские "нейтрализовали" нападавшего, когда он пытался скрыться.
Был ли убит нападавший или остался в живых, пока неясно, пишет агентство Франс пресс. По данным Рейтер, нападвший был убит.
Городок Трап с населением в 30 тысяч человек расположен недалеко от Версаля. Как отмечает агентство АФП, в городе живет много выходцев из Ближневосточных стран, там отмечается высокий уровень преступности.
Неизвестный напал с ножом на людей в пригороде Парижа (1)
Один человек погиб и двое ранены в результате нападения...
НАТО: силы альянса в Восточной Европе несравнимы с российскими (3)
Североатлантический альянс в среду опроверг...
Астрономы НАСА нашли доказательства наличия воды на Луне (1)
Астрономам удалось найти окончательные доказательства...
Парламент Чехии назвал оккупацией ввод войск стран Варшавского договора в 1968 году (22)
Чешский парламент принял резолюцию, в которой называет...
Испанские истребители возобновили полеты над странами Балтии после ошибочного запуска ракеты (3)
Испанские истребители Eurofighter возобновили полеты в...
TOP новостей
Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (35)
За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...
Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене кто платит больше налогов (16)
Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...
Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)
Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...
В Каунасе убит гражданин Украины, еще двое ранены (40)
В среду вечером в Каунасе смертельные ножевые ранения...
Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (5)
В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...