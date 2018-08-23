Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции, двое пострадавших получили серьезные ранения,

По данным французских СМИ, мужчина, в возрасте около 30 лет, во время нападения кричал "Аллаху Акбар". Полиция пока не подтверждает эти данные.

Также сообщается, что полицейские "нейтрализовали" нападавшего, когда он пытался скрыться.

Был ли убит нападавший или остался в живых, пока неясно, пишет агентство Франс пресс. По данным Рейтер, нападвший был убит.

Городок Трап с населением в 30 тысяч человек расположен недалеко от Версаля. Как отмечает агентство АФП, в городе живет много выходцев из Ближневосточных стран, там отмечается высокий уровень преступности.