В нападении участвовали три человека, их ищет полиция. NBC сообщает, что пострадавшие — члены «крайне правой» группы, которая поддерживает президента Дональда Трампа.

По данным полиции, в ходе конфликта пострадали трое мужчин и женщина. Их госпитализировали с травмами, не опасными для жизни. NBC отмечает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами.

Департамент полиции Вашингтона также сообщил в Twitter, что в городе произошло нападение, в результате которого люди получили ножевые ранения.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. Кандидат от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп и демократ Джо Байден уже объявили о своей победе, хотя подсчет голосов еще не окончен.

Из-за большой неопределенности в США опасаются массовых беспорядков после голосования. Как сообщали накануне The Hill и CBS, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб усилили меры безопасности в ожидании возможных протестов, а вокруг Белого дома в Вашингтоне установили защитный барьер.

Также к возможным беспорядкам подготовился бизнес. В Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке окна и витрины магазинов закрыли щитами в ожидании беспорядков в ночь после выборов.

После выборов в Лос-Анджелесе начались протесты. Там полиция задержала почти 40 человек за то, что они перекрыли железную дорогу и отказались разойтись, когда их акция была признана несанкционированной.