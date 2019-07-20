Инцидент произошел в 09:13 утра по местному времени.
По сообщению британской транспортной полиции, пассажиры жаловались на кашель и затрудненное дыхание.
Им была оказана медицинская помощь, сейчас их здоровью ничто не угрожает.
Полиция считает, что был применен газ CS, вызывающий жжение в глазах и затрудненное дыхание. На русском он известен как "Сирень".
Полиция ищет очевидцев происшествия.
Майкл Робертс был в поезде со своей девушкой, когда, по его словам, в их вагон зашли два человека.
"И тут все почувствовали, что не могут нормально дышать", - рассказал 26-летний очевидец Би-би-си.
По словам представителя лондонской транспортной администрации, поезд был снят с линии и отправлен на карантин в депо.
Станция Оксфорд-серкус находится на пересечении Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в самом центре Лондона. На ней совершают остановку поезда Центральной линии, линии Виктория и Бейкерлоо.
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