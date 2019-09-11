Национальный ветеринарный институт Норвегии пытается понять, что за заболевание стало причиной массовой гибели животных, но пока безрезультатно.

Ветеринар-патологоанатом Ханна Йоргенсен в интервью норвежской вещательной корпорации NRK сказала, что пока "нет однозначных результатов анализов, поэтому нельзя прийти к твердым выводам". Однако медики склоняются к тому, что причиной смерти животных могло стать какое-то из сезонных заболеваний, к примеру, парагрипп, но более опасный, чем обычно.

В новом отчете, опубликованном во вторник, 10 сентября, Национальный ветеринарный институт Норвегии сообщил, что на основании анамнеза и патологических исследований можно исключить, что причиной гибели собак могли стать туляремия, сибирская язва или заболевания из-за укусов клещей.

В институте также не нашли доказательств того, что существует связь между и болезнью собак и продолжающимся вспышками тяжелой кишечной инфекции у людей, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой (EHEC).

До сих пор также не было обнаружено никаких общих черт между случаями заболевания собак: ни возраст, ни порода, ни питание, ни зоны выгула - ничто не дало ветеринарам зацепки, чтобы определить, что же могло стать причиной распространения смертельного заболевания.

А пока хозяева собак паникуют. В соцсетях появляются сообщения о том, что причиной гибели могло стать отравление некачественным кормом. Была и версия, что животные могли отравиться крысиным ядом. Но после вскрытия никаких признаков отравлений и следов подозрительных веществ ветеринары не обнаружили. Однако не исключено заражение сальмонеллой или кампилобактериями - у восьми погибших собак нашли бактерии Clostridium perfringens и Providencia alcalifaciens.

Посмертная экспертиза показала, что погибшие собаки питались кормами от разных производителей, поэтому версия некачественного корма также отпадает, отмечает телекомпания RTVI.

Директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Норвежского ветеринарного института Юрун Ярп заявил, что никогда ранее не сталкивался с такой ситуацией. По его словам, нельзя исключать, что виноваты вирусы, бактерии, грибки или паразиты.

Паника среди владельцев собак усилилась настолько, что встревоженные хозяева животных обрушили сайт Норвежского клуба собаководов. Всего в Норвегии насчитывается около 500-600 тысяч собак.

Сотрудники Ветеринарного института и Норвежского университета естественных наук опрашивают владельцев домашних животных, а также консультируются с клиниками и ветеринарами по всей стране, чтобы установить причину заболевания. Власти призвали владельцев оградить своих питомцев от контакта с другими собаками. В стране отменены все кинологические выставки.

Представитель управления по надзору за безопасностью продуктов питания Уле-Херман Трунерюд сообщил, что пока даже непонятно, заразна ли болезнь или это все же серия отдельных случаев. Также неясно, опасна ли она для людей.