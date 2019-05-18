Американский нефтяной концерн Exxon Mobil эвакуирует часть персонала с нефтяного месторождения в провинции Басра в южной части Ирака, сообщило в субботу, 18 мая, агентство AP со ссылкой на представителя министерства нефтяной промышленности Ирака. По словам собеседника агентства, американцы эвакуируют персонал из числа иностранцев и иракцев, имеющих гражданство других государств.

Источник не привел конкретных цифр, отметив лишь, что первая группа сотрудников Exxon Mobil покинула Ирак два дня назад, а вторая - утром 18 мая. Глава иракской South Oil Company назвал действия американского концерна "временной мерой предосторожности". Сам Exxon Mobil пока не комментировал сообщение AP.

Эвакуация персонала Exxon Mobil из Ирака осуществляется на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном. США уже предписали покинуть Ирак всем американским дипломатам, присутствие которых в этой стране не является абсолютно необходимым.