Между тем, уверяет автор, "по словам бывших российских и американских разведчиков, многие из недавних "провалов" России в сфере разведки на самом деле не были полными провалами".

"Ветеран ЦРУ Дэн Хоффман, одно время служивший резидентом в Москве, говорит, что нынешние российские операции часто отличаются легкой некомпетентностью. Но, в сущности, среди них много "раскрываемых операций влияния", как выражается Хоффман — то есть разоблачение было частью стратегии. В прошлом году, в статье для отдела мнений The New York Times, Хоффман утверждал, что встреча в июне 2016 года в "Башне Трампа" между Дональдом Трампом-мл., зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой избирательного штаба Полом Манафортом преднамеренно оставила "след из хлебных крошек (…), ведущий из "Башни Трампа" в Кремль". Иными словами, пишет он, "операция задумывалась так, чтобы ее обнаружили", дабы лучше достичь двойной цели президента Путина — "вызвать еще большую неразбериху в американском правительстве" и дать России право хвастаться своей мощью на глобальной арене", — говорится в статье.

По поводу дела Скрипаля Хоффман сказал в субботу в публичном выступлении: "Путин хотел, чтобы его обнаружили; на всех этих делах указан его обратный адрес".

Хоффман счел покушение на Скрипаля и его дочь "успешным". "По гипотезе Хоффмана, Путин хотел повысить явку" на президентских выборах в России, пересказывает издание.

"Операция в Австрии, которая теперь раскрыта, тоже не была неудачей, сказал экс-сотрудник ФСБ Ян Ньюмен, бежавший в США в 2008 году", — сообщает издание.

"То, что им удалось обеспечить работу своего источника и успешные поставки им ключевой информации с 1988 года, — признак высочайшего профессионализма и очень качественной работы российской разведки, — сказал он в телефонном интервью. — Им удалось оградить его от разоблачения и сохранить с ним контакт, даже когда СССР распался и все госинституты разваливались".

"Ньюмен уверял: крайне маловероятно, что разоблаченный полковник — единственный двойной агент в австрийских вооруженных силах", — пишет издание. "Я уверен: они засекретят все детали операции и размеры ущерба, который он нанес Австрии и, возможно, даже НАТО", — сказал Ньюмен. "Он добавил, что австрийское дело также наглядно доказывает: в США еще больше российских агентов-нелегалов остаются невыявленными", — пишет издание.