Полиция вмешалась после того, как в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как сотрудников фирмы бьют ремнем и заставляют пить жидкость желтого цвета.

В соцсетях также утверждается, что этих сотрудников заставляли есть тараканов.

Газета South China Morning Post сообщает, что за издевательства трое менеджеров были приговорены к кратким срокам заключения - от пяти до 10 суток.

На сайте популярной соцсети Weibo была размещена видеозапись, на которой видно, как сотрудник мужского пола стоит, окруженный менеджерами, которые бьют его ремнями.

На той же видеозаписи видно, как сотрудников компании, занимающейся ремонтами домов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, заставляют пить жидкость желтого цвета. При этом они зажимают себе носы.

В соцсетях также опубликованы скриншоты электронных посланий менеджеров, в которых те угрожают сотрудникам заставить их есть тараканов за плохую производительность.

Согласно местной прессе, менеджеры также заставляли сотрудников пить воду из унитаза и уксус. Им также брили головы.

Насколько известно, эта компания не выплачивала зарплаты уже два месяца, и сотрудники боялись жаловаться на подобные пытки, так как опасались, что им не вернут задолженность.

Это лишь один в целой череде инцидентов на китайских предприятиях. Руководители разного ранга в Поднебесной нередко прибегают к необычным способам наказания или поощрения сотрудников.

В одной из компаний руководство поощряло сотрудников давать друг другу пощечины, с тем чтобы повысить их мотивацию. А в качестве наказания людей заставляли ползать на четвереньках по улице и целовать мусорные баки.