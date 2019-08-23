Не только Латвия, Литва и Эстония: пять стран, где люди последовали примеру Балтийской цепи 1989 года

Гонконг 2019



В Гонконге несколько недель идут митинги. Азиаты планируют выйти на дороги трех основных магистралей длинною в 40 километров и взяться за руки. Организаторы подчеркивают, что в отличие от Балтийской цепи, у них нет цели отделиться — в данном случае от Китая. Они заявляют, что выступают против насилия со стороны полиции и закона об экстрадиции.



Страна Басков 2018



В июле прошлого года баски выступали за независимость от Испании. Примерно 175 000 человек взялись за руки и образовали 202 километра живой цепи. Издание Reuters отмечает, что большинство басков не поддерживает независимость, но выступает за референдум. По словам правительства Испании, любые референдумы за независимость регионов — незаконны.



Каталония 2013



Желающие отделиться от Испании каталонцы проводят параллели с Советским союзом — как человеческая цепь из жителей маленьких государств способствовала развалу большой страны. Но как подчеркивают власти Эстонии и Испании, данное сравнение исторически неточное.

В 2013 году каталонцы встали в 400-километровую цепь "За Каталонию". Дату выбрали неслучайно — 11 сентября — Национальный день Каталонии, день, когда закончилась осада Барселоны в 1714 году.

В итоге на улицу вышло около 1.6 миллиона испанцев. Все прошло мирно и спокойно.

Тайвань 2004



15 лет назад в Тайване 2 миллиона демонстрантов выстроились от северного берега до южной части острова. Они выступали против агрессии Китая. У них был четкий посыл: тайванцы хотят мира, а не войны.

"Меня, эстонца, впечатлило, что я заметил табличку с надписью: в 1991 году Буш сказал "да" Балтийским странам, в 2004 году Буш сказал "да" Тайваню", — поделился мнением Март.

Украина 1990



В западной Украине, во Львове, люди образовали 482-километровую живую цепь, в которой приняло участие 300 000 украинцев. Это была самая большая акция в начале периода "гласности". Частично они вдохновились Балтийской цепью, но также они отмечали другой праздник: в 1919 году образовалась Западная Украинская Народная республика и прошел 71 год, как она стала частью Украины.

