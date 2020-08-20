Он охарактеризовал правление предшественника как "сплошной цирк, низость, обман и конспирологические теории".

В ответ на это Трамп заявил, что был избран благодаря тому "ужасу", который Обама оставил после себя.

Съезд демократов завершится в четверг выступлением утвержденного накануне кандидатом в президенты Джо Байдена. Кандидат в вице-президенты Камала Харрис в среду уже поблагодарила демократов за выдвижение.

Тандем Байден-Харрис на выборах 3 ноября будет противостоять Дональду Трампу и его вице-президенту Майку Пенсу.

Пандемия коронавируса вынудила демократов отказаться от обычного в таких случаях праздничного мероприятия со скандирующими толпами и эмоциональными песнями и провести съезд в виртуальном режиме с трансляцией заранее записанных речей.

Съезд республиканцев на будущей неделе состоится аналогичным образом.

Что сказал Обама?

Бывшие президенты США могут критиковать политику тех, кто пришел им на смену, но избегают при этом называть преемников по имени.

Барак Обама эту традицию нарушил. В речи, записанной в Музее американской революции в Филадельфии, он обрушился на Трампа с самой разгромной персональной критикой.

"Он не проявил никакого желания углубиться в работу. Никакого желания найти общий язык. Никакого желания использовать свою громадную власть, чтобы помочь кому-то, кроме себя и своих друзей. Никакого желания сделать из президентства что-то иное, нежели еще одно реалити-шоу с целью добиться внимания, которого он жаждет", - сказал Обама.

По мнению 44-го президента США, пребывание Трампа в Белом доме "дало волю нашим худшим инстинктам, серьезно подпортило нашу репутацию в мире и создало беспрецедентную угрозу нашим демократическим институтам".

"Не дайте им захватить власть, которая принадлежит вам. На дайте им отнять у вас демократию", - призвал избирателей Обама.

Что ответил Трамп?

На пресс-конференции в Белом доме нынешнего президента спросили, что он думает о высказываниях предшественника в свой адрес.

"Я вижу тот ужас, что он оставил нам, и то, как глупо он вел все дела, - ответил Трамп. - Посмотрите, каким неэффективным президентом он был! Главная причина, по которой я сейчас стою перед вами в качестве президента, зовется Обама и Джо Байден!".

Вскоре вслед за этим Трамп написал в "Твиттере": "Добро пожаловать, Барак и мошенница Хиллари. До встречи на поле боя!".

Еще в ходе предвыборной кампании 2016 года Обама заявил, что воспримет избрание Трампа как личное оскорбление. В течение последующих четырех лет он становился все откровеннее в критике преемника, демонтирующего его политическое наследие.

Его супруга Мишель в своем выступлении перед съездом в понедельник также резко критиковала "некомпетентность" Трампа. Первые леди США обычно хвалят человеческие качества мужей, но в политические дискуссии не вступают.

Обама в речи назвал Джо Байдена другом и братом.

Как передает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на окружение Обамы, он всецело поддерживает своего бывшего вице-президента, хотя испытывает некоторые опасения по поводу явки на выборы молодых сторонников Демократической партии, а также представителей национальных меньшинств.

Споры о расизме

Кандидат в вице-президенты Камала Харрис говорила о "непрекращающемся хаосе", "расколе" и "пугающей некомпетентности", нынешнего президента, обещала всегда говорить народу правду и бороться с коронавирусом и расизмом. "Провал Дональда Трампа стоил одним жизни, другим благосостояния", - сказала она по поводу пандемии. "От расизма нет вакцины. Эту работу должны сделать мы сами", - заявила она.

Дональд Трамп заметил в "Твиттере", что в прошлом году Харрис публично заподозрила в расизме Джо Байдена, с которым теперь вместе баллотируется.

55-летняя Камала Харрис, сенатор и бывший прокурор штата Калифорния, дочь иммигрантов из Индии и с Ямайки - первая небелая женщина, участвующая в президентских выборах в США, хотя и не в качестве претендента на главный пост.

Хиллари Клинтон, бывшая первая леди, госсекретарь и кандидат в президенты от демократов, проигравшая в 2016 году Дональду Трампу, сказала, что в последние четыре года многие люди высказывали ей сожаление, что проголосовали не так или вообще не пошли к урнам.

"На этих выборах не должно быть никаких "возможно", и "пожалуй". Голосуйте, как если бы от этого зависела ваша жизнь и благополучие, потому что так оно и есть", - заявила Хиллари Клинтон.

Анализ

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си по Северной Америке:

В 2016 году Дональда Трамп истолковал результаты выборов, которые выиграл с минимальным перевесом, как тотальное отвержение нацией политики его предшественника, и руководил соответственно. Это было рискованное допущение, с учетом того, что Обама, по данным опросов, является сегодня одним из самых популярных деятелей в стране, а рейтинги Трампа уходят в минус.

Предстоящие выборы станут борьбой не столько между Трампом и Байденом, сколько между идейными наследиями Трампа и Обамы. Оба политика так к ним и относятся.