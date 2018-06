Многие западные политики и правозащитные организации выступили с осуждением предполагаемого преступления в украинской столице, некоторые из них немедленно заявили о причастности Москвы к очередному громкому убийству.

Однако вскоре Служба безопасности Украины объявила, что никакого убийства не было, а все произошедшее являлось частью спецоперации. После этого риторика политиков и комментаторов резко изменилась.

"Шокирован убийством журналиста российской газеты в Киеве. Выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего. Лица, причастные к этому ужасному преступлению, должны быть привлечены к ответственности", - написал в "Твиттере" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, реагируя на новости об убийстве.

Shocked to learn about the killing of Russian oposition journalist Arkady Babchenko in Kyiv tonight. Deepest condolences to his family and friends. Those responsible for this brutal crime must be brought to justice. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 29, 2018





Позднее чиновник признался, что "не понимает таких спецопераций". "Это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив", - цитирует слова министра Балтийская новостная служба (BNS).

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём сначала обратила внимание на участившиеся убийства оппозиционных российских журналистов.

"Еще один голос замолчал. В ужасе от убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь последний среди случаев убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом.

Важно, чтобы ответственные понесли наказание. Мои мысли с его семьей", - написала она в "Твиттере".

После появления новостей о "воскрешении" Бабченко Вальстрём отметила, что рада такому исходу, однако не стала комментировать действия украинских спецслужб.

"Тот, кто лучше осведомлен, пусть комментирует операцию СБУ. Тем не менее, этот случай еще раз напомнил нам об угрозе в адрес журналистов, критикующих власти в России", - написала она.

I am of course relieved that Arkady Babchenko is alive and well. Others are better placed to comment on the operation conducted by the Ukrainian Security Service. Nevertheless, this case has once again reminded us of the threat journalists critical of Russia are living under. — Margot Wallström (@margotwallstrom) May 30, 2018





Похожая серия комментариев поступила и от МИД Британии. Сначала глава ведомства Борис Джонсон заявил, что его повергло в шок известие об убийстве в Киеве.

"Шокирован тем, что еще один открыто выражавший свое мнение российский журналист, Аркадий Бабченко, убит. Мои мысли - о его супруге и его юной дочери. Мы обязаны защищать свободу слова, и жизненно важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон в своем микроблоге.

Appalled to see another vocal Russian journalist, Arkady Babchenko, murdered. My thoughts are with his wife and young daughter. We must defend freedom of speech and it is vital that those responsible are now held to account. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 30, 2018





Когда же стало известно, что Бабченко жив, в Форин-офисе заявили, что очень рады этому. "Однако это не отменяет того факта, что российские власти много лет продолжают преследовать независимых журналистов только за то, что те критикуют Кремль", - говорится в заявлении.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал убийство Бабченко "ужасным преступлением" и сразу сообщил, что вылетает в Киев, а после брифинга в СБУ раскритиковал украинские власти.

"Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я сожалею из-за решения распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять обществу корректную информацию", - написал он.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018





Правозащитная организация "Репортеры без границ" сначала потребовала от украинских властей "гарантировать полное и независимое расследование", а также призвала Киев сотрудничать с Москвой в расследовании убийства.

После заявлений СБУ и выступления самого Бабченко генсек организации Кристоф Делуар опубликовал в своем "Твиттере" довольно гневный комментарий.

"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства играют фактами, особенно когда это делают с журналистами", - написал он.

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc — Christophe Deloire (@chrisdeloire) May 30, 2018





Еще одна правозащитная организация - "Комитет по защите журналистов" - также сначала назвала убийство Бабченко "покушением на свободу прессы", но потом потребовала объяснений у украинских властей.

"Власти Украины сейчас должны объяснить, чем была вызвана необходимость такой крайней меры, как постановка смерти российского журналиста. Комитет расследует эту беспрецедентную ситуацию", - написали правозащитники.