Надувная лодка, на борту которой было более 100 беженцев, опрокинулась в нейтральных водах, заявил представитель ВМС Ливии Айуб Кассим. У ливийской береговой охраны не было ресурсов для того, чтобы быстро добраться к потерпевшим крушение, сообщил он. Кассим предполагает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Потерпевших крушение спасает Италия

В спасении утопающих участвовала итальянская береговая охрана. Немецкая организация по спасению утопающих Sea Watch также отправила лодку к месту трагедии.

Большинство мигрантов, отправляющихся в поисках убежища из Ливии в Европу, переправляются в Италию на ветхих лодках. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году в Средиземном море погибли более 3000 человек, а число прибывших в Италию морем мигрантов достигло 118 тысяч. В 2018 году в Италию из Ливии по гуманитарному коридору будут перевезены до 10 тысяч беженцев.