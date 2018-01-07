У берегов Ливии утонули не менее 25 человек, остальных пассажиров надувной лодки удалось спасти. Беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, сообщает в субботу, 6 января, немецкая гражданская инициатива по спасению терпящих бедствие беженцев в Средиземном море "Морской дозор" (Sea Watch). Об этом пишет Deutsche Welle.
© Sipa Press/Scanpix

Надувная лодка, на борту которой было более 100 беженцев, опрокинулась в нейтральных водах, заявил представитель ВМС Ливии Айуб Кассим. У ливийской береговой охраны не было ресурсов для того, чтобы быстро добраться к потерпевшим крушение, сообщил он. Кассим предполагает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Потерпевших крушение спасает Италия

В спасении утопающих участвовала итальянская береговая охрана. Немецкая организация по спасению утопающих Sea Watch также отправила лодку к месту трагедии.

Большинство мигрантов, отправляющихся в поисках убежища из Ливии в Европу, переправляются в Италию на ветхих лодках. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году в Средиземном море погибли более 3000 человек, а число прибывших в Италию морем мигрантов достигло 118 тысяч. В 2018 году в Италию из Ливии по гуманитарному коридору будут перевезены до 10 тысяч беженцев.

Deutsche Welle
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