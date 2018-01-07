Надувная лодка, на борту которой было более 100 беженцев, опрокинулась в нейтральных водах, заявил представитель ВМС Ливии Айуб Кассим. У ливийской береговой охраны не было ресурсов для того, чтобы быстро добраться к потерпевшим крушение, сообщил он. Кассим предполагает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.
Потерпевших крушение спасает Италия
В спасении утопающих участвовала итальянская береговая охрана. Немецкая организация по спасению утопающих Sea Watch также отправила лодку к месту трагедии.
Большинство мигрантов, отправляющихся в поисках убежища из Ливии в Европу, переправляются в Италию на ветхих лодках. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году в Средиземном море погибли более 3000 человек, а число прибывших в Италию морем мигрантов достигло 118 тысяч. В 2018 году в Италию из Ливии по гуманитарному коридору будут перевезены до 10 тысяч беженцев.
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