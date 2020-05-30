По данным АР, Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. По данным источников агентства, подразделения из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в течение четырех часов, подразделения из Колорадо и Канзаса - в течение 24 часов.

Военные подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. В Миннеаполисе и соседних городах Роузвилл и Сент-Пол введен комендантский час, однако в Миннеаполисе протестующие проигнорировали запрет появляться на улицах после 8 часов вечера.

Безопасность в районе пятого полицейского участка, который осаждают протестующие, обеспечивали 350 солдат и офицеров. Для разгона толпы были использованы слезоточивый газ и резиновые пули. В результате поджогов в городе огонь охватил как минимум три здания в районе полицейского участка, в том числе крупное отделение банка Wells Fargo и отделение почты. Несколько протестующих задержаны. По словам губернатора Миннесоты Тима Вальца, ситуация в Миннеаполисе остается "невероятно опасной".

В Атланте введен режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что в городе будет задействовано не менее 500 служащих Национальной гвардии для защиты населения и собственности. Протестующие в Атланте крушили полицейский транспорт и забрасывали полицейских петардами, атаковали местное отделение телеканала CNN, разбив там стекла и изрисовав здание оскорбительными надписями, совершали поджоги.

В центре Детройта (Мичиган) в результате стрельбы по толпе погиб 19-летний юноша. Полиция сообщила, что выстрелы были произведены неизвестным подозреваемым в сером автомобиле Dodge Durango, раненый молодой человек скончался в больнице.

В Далласе полиции пришлось выставить заслон из автомобилей и офицеров около своей штаб-квартире, чтобы остановить натиск протестующих. Некоторые участники акций бросали в полицейских кирпичи. Один офицер получил не опасные для жизни травмы.

В Хьюстоне после пятничных протестов были арестованы около 200 человек. Большинству будет предъявлено обвинение в перекрытии проезжей части. Четверо сотрудников полицейского управления получили легкие ранения, восемь служебных автомобилей повреждены. Президент городского Союза полицейских сообщил о нескольких госпитализированных офицерах, но не уточнил их число.

В Вашингтоне полиция более чем на час перекрывала доступ в Белый дом из-за акции протеста на Лафайет-сквер перед резиденцией президента США. Секретная служба США не выпускала из здания журналистов и не пускала никого внутрь. По данным The Washington Post, демонстрация возле Белого дома продолжалась больше 10 часов. В полицейских летели пластиковые бутылки в водой, в ответ протестующих разгоняли аэрозолями.

В Луисвилле полицейский прицельно стрелял в журналистов филиала CNN перцовыми шариками. Впоследствии полиция города извинилась за инцидент, пообещав провести детальное расследование после завершения протестов.