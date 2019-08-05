Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи. Полиция пока не сообщает о причинах взрыва — генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.

В конце июля авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили о временном прекращении полетов в Каир, объяснив эту меру заботой о безопасности пассажиров. "Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации", — заявили в крупнейшей авиакомпании Германии. Подробности о причинах этого шага авиакомпании не сообщили.