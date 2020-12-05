Решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерены обсудить ситуацию 5 декабря во второй половине дня, говорится в сообщении, которое разместил в пятницу в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"После недели интенсивных консультаций мы с [британским представителем] Дэвидом Фростом сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, - написал он. - Мы договорились поставить переговоры на паузу, чтобы проинформировать наше руководство. Председатель фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня".

Такое же по содержанию заявление на своей странице в Twitter разместил Фрост.

В ЕС считают, что переговоры с Великобританией должны быть полностью завершены к саммиту ЕС 10-11 декабря. Прерванный в Лондоне раунд переговоров рассматривается Брюсселем как последний. Обе стороны заявляют о стремлении заключить соглашение, однако также готовятся к ситуации, в которой сделка достигнута не будет, а Великобритания потеряет доступ к единому рынку ЕС.

Ранее сообщалось, что переговоры вновь зашли в тупик из-за новых требований ЕС, которые были озвучены под давлением Франции, однако европейские источники опровергли данную информацию.

Основные разногласия по-прежнему касаются распределения квот на вылов рыбы и так называемых единых правил игры (то есть обеспечения условий равной конкуренции для британских и европейских компаний).

При этом позиции сторон, как утверждается, согласованы на 95%.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Если соглашение так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).