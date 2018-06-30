У КНДР есть ряд засекреченных ядерных объектов, где могут вестись работы по обогащению урана, сообщает NBC News.
JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas Johnas Brennanas
© Reuters/Scanpix

Разведслужбы США полагают, что Северная Корея наращивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, несмотря на недавние заявления Пхеньяна о "неизменной, устойчивой и твердой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в пятницу, 29 июня, телеканал NBC News.

Источником для подобных предположений служат разведданные американских спецслужб. Как отмечает канал, наряду с научно-исследовательским центром в Йонбене, у КНДР есть еще ряд засекреченных ядерных объектов, где возможны подобные работы.

Центральное разведывательное управление США и американский Госдепартамент комментарии на этот счет давать не стали. В аппарате Трампа также воздержались от заявлений.

В середине июня, после саммита в Сингапуре, Ким Чен Ын пообещал полное ядерное разоружение Корейского полуострова. Американский президент в ответ обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

Deutsche Welle
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