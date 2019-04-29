Названы страны с наибольшими военными расходами: Россия из пятерки лидеров выпала

С 2009 года военные расходы России выросли на 27%. Эксперты SIORI связывают это с масштабной программой модернизации вооружений, которую запустили в 2010 году. С 2016 года Россия начала сокращать траты на оборону, если не считать разовой выплаты задолженности оборонным предприятиям в размере 11,8 миллиарда долларов. Без этой выплаты военные расходы сократились бы на 11%.

На первом месте по военным расходам остаются США (649 миллиардов долларов), на втором — Китай (250 миллиардов долларов), на третьем — Саудовская Аравия (67,6 миллиарда долларов). Индия поднялась с пятого места на четвертое (66,5 миллиарда долларов), Франция стала пятой (63,8 миллиарда долларов). На эту пятерку стран пришлось 60% от глобальных расходов на вооружения.

За последние десять лет США и Великобритания снизили расходы на оборону на 17%, Италия — на 14%, Китай увеличил их на 83%, Турция — на 65%. По сравнению с 2017 годом затраты США на вооружения выросли впервые за шесть лет — на 4,6%.

Глобальные расходы на вооружения в 2018 году выросли в годовом измерении на 2,6% и составили 1822 миллиарда долларов. Это на 5,4% выше, чем в 2009 году, и на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы были минимальными за все послевоенное время.