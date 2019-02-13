В антирейтинг попали сразу четыре модели китайской компании. Первое место досталось смартфону Xiaomi Mi A1, на третьем месте оказался Xiaomi Mi Max 3, на шестом расположился Xiaomi Mi Mix 3, наконец, 15-е, предпоследнее место занял телефон Xiaomi Redmi Note 5.
Кроме того, аналитики включили в список два смартфона компании Apple — IPhone 7 и IPhone 8 находятся на 9-м и 14-м местах соответственно.
Update: #Pixel3 joins the list of the phones emitting the most #radiation https://t.co/r2NIRpUXdA pic.twitter.com/LzcV0SnfVo
— Statista (@StatistaCharts) February 4, 2019
Также в Twitter-аккаунте Statista представлен рейтинг смартфонов с самым низким уровнем излучения. В нем лидирующую позицию занимает Samsung Galaxy Note 8.
Более того, телефоны этой марки заняли сразу половину списка из 16 позиций. Так, на четвертую, пятую и шестую строчки помещены Samsung Galaxy А8, Samsung Galaxy S8+ и Samsung Galaxy S7 edge соответственно. Флагман компании Samsung Galaxy S9 оказался на девятом месте, Samsung Galaxy J6+ — на 12-м, Samsung Galaxy J4+ — на 14-м, предпоследнее место досталось Samsung Galaxy S8.
While there is no universal guideline for a 'safe' level of phone #radiation, the German certification for environmental friendliness 'Der Blaue Engel' (Blue Angel) only certifies phones which have a specific absorption rate of less than 0.60 watts per kg.https://t.co/V5cmpNafBN pic.twitter.com/WSJCK6G9HV
— Statista (@StatistaCharts) February 5, 2019
При составлении рейтингов аналитики использовали данные на декабрь 2018 года, предоставленные Федеральным агентством радиационной защиты Германии. В исследовании принимали участие такие марки, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.
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