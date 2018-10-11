По данным российского издания, Лондон вскоре может назвать новое имя — Сергея Федотова. "Похоже, что у россиян был отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство", — заявил источник издания.
В конце сентября стало известно, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении. Его имя не называлось, однако указывалось, что он агент российской военной разведки. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество "Новичок" было завезено на территорию страны.
По данным "Фонтанки", 45-летний Сергей Федотов в январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами. Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон — в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.
Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном "файле", так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.
По информации "Фонтанки", Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, — штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ. Очевидно, что о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи вскроют его настоящие имя и биографию.
Ранее сообщалось, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, следили за бывшим офицером в Чехии.
Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку, действовали под вымышленными именами, а операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения.
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