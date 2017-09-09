Названо имя модели, которой оторвало ногу при взрыве авто в центре Киева

Официально личность Кошель на момент написания заметки не подтверждена. Известно, что при взрыве пострадала женщина, которую срочно госпитализировали. По данным МВД, в зоне взрыва также находился ребенок - судя по всему, он серьезно не пострадал. Ведомство расследует ЧП как преднамеренное убийство, целью которого был Махаури.

Представитель МВД сообщил, что Махаури ранее привлекался на Украине к ответственности по обвинению в незаконном хранении оружия и имел связи с криминальными чеченскими кругами, передает УНИАН.

На YouTube опубликовано видео момента взрыва, заснятое камерой наблюдения.