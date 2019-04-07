"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет, - отметил он. - Тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона".
"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее 900 млрд долларов США, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", - сказал депутат.
По словам депутата, Польша будет последовательно идти к получению репараций. К концу года парламентская группа, занимающаяся подсчетом итоговой суммы, должна представить окончательный отчет.
Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич также говорил, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.
В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.
В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, как считают нынешние власти страны, не являлась самостоятельным суверенным государством.
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