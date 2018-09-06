Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем — США (75,9 миллиона).
Кроме того, ВТООН назвала страну с самой быстрорастущей сферой туризма. Ею стал Египет. В 2017 году египтяне приняли на 55,1 процента больше иностранных гостей, чем в 2016-м. Их общее количество составило 8,6 миллиона человек. Самыми популярными у туристов городами в Египте оказались Люксор и Гиза. Второй в этом рейтинге стала еще одна африканская страна — Того, а третьей — Вьетнам.
Ранее в сентябре крупнейший туристический ресурс TripAdvisor составил список лучших в мире музеев в 2018 году. Первую строчку в нем занял музей Орсе в Париже. На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей. За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде.
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