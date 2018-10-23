Мать погибшего Александра Лазарева сообщила, что увидела Гребенникову в морге во время опознания тела "керченского стрелка". По ее словам, руководительница колледжа тогда сказала, что тоже могла оказаться среди погибших.

Лазарева уверена, что именно директор в тот день должна была умереть первой. "Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались", — отметила она.

Очевидцы рассказали телеканалу, что изначально Росляков направился именно к кабинету Гребенниковой, но не нашел ее и пошел искать в другие помещения. Он начал стрелять по окружающим, когда понял, что женщины в здании нет. Своих жертв он добивал выстрелом в лицо.

Позднее выяснилось, что руководительница колледжа покинула здание за полчаса до трагедии 17 октября, уехав подписывать документы. "Я сейчас была бы трупом", — рыдала директор в телефон сразу после трагедии.

По информации РЕН ТВ, сейчас следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье "Халатность".

Как сообщалось, 17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил в Керченском политехническом колледже несколько взрывов, потом начал расстреливать студентов и преподавателей, после чего убил себя. Его жертвами стали 20 человек.

Также стало известно, что подозреваемый в массовом убийстве в колледже Росляков перед нападением сжег свои личные вещи и закопал на пустыре сейф. За месяц до трагедии студент получил разрешение на хранение оружия, для чего посещал курсы стрельбы.