aA
Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. У исследователей есть данные, предполагающие, что уточнение дозы может увеличить защиту до 90%, сообщает BBC.
Названа эффективность оксфордской вакцины от COVID-19
© Scanpix

«Впереди еще проверка безопасности, но это фантастические результаты», — процитировала BBC премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Тестированием занималась британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. В исследовании были задействованы более 20 тысяч волонтеров в Великобритании и Бразилии. Было зарегистрировано 30 случаев COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших плацебо. При изначальном введении большей дозы вакцины уровень защиты от заражения падал до 62% — и возрастал до 90%, если испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при второй инъекции, увеличенную дозу.

Статьи по теме:
Moderna объявила цену на свою вакцину от коронавируса: 25-37 долларов в зависимости от объема закупки  (18)
BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19  (6)

Препарат представляет собой векторную вакцину на основе модифицированного аденовируса шимпанзе.

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы исследований оценили в 92%. Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала 94,5% эффективности, эффективность вакцины американского производителя Pfizer подняли до 95%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литва закупит вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer (64)

В среду правительство Литвы одобрило предложение...

ВОЗ считает вакцинацию недостаточной для победы над COVID-19 (4)

Одной вакцинации недостаточно для борьбы с пандемией...

Только для богатых? Почему будет трудно получить долгожданную вакцину от коронавируса (7)

В Европе и США открывают морозильные фермы для...

Вакцина - инструмент, которым мы можем воздействовать на пандемический процесс. Когда ждать спасения? Почему Литве не стоит покупать российскую вакцину? (59)

В гостях у " Delfi Главное " иммунолог, профессор...

TOP новостей

Правительство может ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования (35)

Правительство Литвы может ограничить работу торговых...

Правительство Литвы намерено продлить карантин до середины декабря (79)

На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...

Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (72)

То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...

За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая...

Профессор объяснил, почему во время коронавируса не стоит закрывать школы (8)

Несмотря на то, что ежедневно в Литве фиксируют около 2000...

|Maža didelių žinių kaina