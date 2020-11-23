Названа эффективность оксфордской вакцины от COVID-19

«Впереди еще проверка безопасности, но это фантастические результаты», — процитировала BBC премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Тестированием занималась британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. В исследовании были задействованы более 20 тысяч волонтеров в Великобритании и Бразилии. Было зарегистрировано 30 случаев COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших плацебо. При изначальном введении большей дозы вакцины уровень защиты от заражения падал до 62% — и возрастал до 90%, если испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при второй инъекции, увеличенную дозу.
Препарат представляет собой векторную вакцину на основе модифицированного аденовируса шимпанзе.
Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы исследований оценили в 92%. Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала 94,5% эффективности, эффективность вакцины американского производителя Pfizer подняли до 95%.
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