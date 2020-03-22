Такие данные получили исследователи из американской Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса и Блумберга. "Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - говорится в научной статье на страницах издания Science Daily.

Более чем у 97,5% инфицированных людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения, что подтверждает необходимость 14-дневного карантинного периода для лиц с подозрением на коронавирус. При этом только у 101 человека из 10 тыс. симптомы проявятся после выхода из карантина.

"Основываясь на анализе общедоступных данных, нынешняя рекомендация соблюдать 14-дневный карантин для всех зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает респираторную инфекцию COVID-19, является разумной мерой, хотя в отдельных случаях инкубационный период занимает более долгий период времени", - отмечает один из авторов исследования, доцент кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Джастин Лесслер.

Кроме того, британские и немецкие медики назвали новый необычный признак заражения коронавирусом. Еще одним симптомом заражения, по их данным, является полная потеря обоняния (аносмия) или частичная (гипосмия). Зараженные COVID-19 люди могут перестать чувствовать вкус еды и различать запахи.

Убедительные доказательства этому дает статистика, предоставленная специалистами из Южной Кореи, Китая, Италии и Германии. Там у значительного числа людей с подтвержденным заражением коронавирусом появилась полная или частичная аносмия. В Германии, к примеру, два из трех зараженных жаловались на потерю обоняния. А в Южной Корее, где тестирование было более широко распространено, у 30% пациентов с положительным тестированием аносмия была главным симптомом при легких формах заболевания.

Как отмечается в публикации на сайте Британской ассоциации оториноларингологии (ENT), все больше пациентов сообщает о наличии аносмии при отсутствии каких-либо других симптомов заражения коронавирусом.

Таким образом, аносмия добавилась к ранее перечисленным симптомам коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 - повышению температуры тела (>90%), кашлю (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев, одышке (55%), миалгии и утомляемости (44%), ощущениям заложенности в грудной клетке (>20%). Также среди первых симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в начале инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела. К клиническим проявлениям коронавируса отнесены острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с острой дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок.

Как считают британские ученые, путем требования самоизоляции на семь дней людей с потерей обоняния можно было бы снизить количество тех, кто переносит инфекцию, но сами не подозревает о заражении коронавирусом.

Ранее о том, что потеря обоняния стала признаком заражения коронавирусом сообщал немецкий вирусолог Хендрик Стрик, возглавляющий Институт вирусологии при университетской клинике Бонна. Совместно со своими коллегами он пообщался более чем с 100 зараженными и выяснил, что около двух третей из них говорили о потере обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней, пишет немецкий журнал Stern. "Одна женщина не могла почувствовать запах полного подгузника своего ребенка. Другие не могли почувствовать запах своего шампуня, а еда становилась для них безвкусной", - рассказал эксперт.

Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон в интервью AFP также заявил, что "внезапное исчезновение обоняния без заложенности носа" является симптом заболевания коронавирусом. В этом случае нужно обратиться к врачу и избегать самолечения.