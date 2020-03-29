В ходе одного из них вирусный конъюнктивит был обнаружен у одного из 30 пациентов с COVID-19. Второе одно исследование гласит, что из 1099 пациентов с коронавирусом в Китае конъюнктивит выявили у девяти. Данные были собраны из 30 больниц по всей стране. В связи с этим американские офтальмологи посоветовали врачам при уходе за больными с подозрением на коронавирус носить не только респиратор, но и защитные очки.

Еще необычный признак заражения коронавирусом, обнаруженный учеными ранее полная (аносмия) или частичная (гипосмия) потеря обоняния. Зараженные COVID-19 могут перестать чувствовать вкус еды и различать запахи.

Средний инкубационный период заболевания составляет пять дней, при этом сам вирус весьма живуч: он может находиться в дыхательных путях человека 37 дней, то есть намного больше двух недель, которые обычно сейчас отводятся по всему миру на карантин.

Коронавирусы передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также могут распространяться, когда инфицированный человек касается любой поверхности. Люди заражаются, трогая грязными руками рот, нос или глаза. В воздухе COVID-19 жизнеспособен в течение трех часов, а на различных поверхностях - до трех суток.

В то же время нет доказательств передачи COVID-19 через еду и упаковку импортируемых товаров. Наиболее распространенные симптомы нового коронавируса - повышенная температура, сухой кашель, одышка, тяжесть в груди, затрудненное дыхание, на ранних стадиях может возникать диарея. COVID-19 также может протекать бессимптомно.