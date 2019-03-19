Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся на посту главы государства с 1990 года, принял решение сложить свои полномочия. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает казахстанское телеграфное агентство КазТАГ.
Назарбаев объявил о решении уйти в отставку, выступая в прямом телеэфире со специальным обращением к нации.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - заявил он во внеочередном обращении в эфире республиканских телеканалов.
На досрочных выборах, прошедших в апреле 2015 года, Нурсултан Назарбаев был в пятый раз переизбран на президентский пост, набрав 97,75 процента голосов, сообщает Deutsche Welle.
Временно исполнять обязанности президента страны до новых выборов будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, пишет "Медуза".
Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.
Также Назарбаев останется во главе партии "Нур Отан".
В Норвегии доказали вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что...
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (50)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны (24)
Варшава не пригласила президента России Владимира...
ФОТО, ВИДЕО: облака с дырой удивили жителей ОАЭ и Омана, навеяв мысли об инопланетянах
17 марта на юго-востоке Аравийского полуострова...
Россия развернула в Крыму оружие для атаки по любой точке Европы (19)
Россия развернула в Крыму дальние бомбардировщики...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (42)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (18)
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (50)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...
Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , по...
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны (24)
Варшава не пригласила президента России Владимира...