Назарбаев поручил правительству образовать национальную комиссию по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Согласно указу, полностью этот процесс должен завершиться к 2025 году. В приложении к указу приводится таблица с новым латинским алфавитом.
Также он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, который основан на латинской графике и состоит из 32 букв. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию президента Казахстана.
Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента. О том, что к 2025 году страна должна перейти на латиницу, Назарбаев заявил и в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050". В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода.
По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер: "Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл".
"Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем…. Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы", — полагает Назарбаев.
Как сообщалось, сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.
Вариант латинского алфавита, который использовался в Казахстане с 1929 по 1940 годы, известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит. Он был разработан Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР.
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