На видео Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая песню. За кадром ее исполняют профессиональные певцы.
По данным агентства «Казинформ», автором слов к песне является сам Назарбаев.
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