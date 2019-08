Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

View this post on Instagram

"Көптеген елдерді араладым… Бірақ бәрі де өзім туып-өскен қазағымның жеріне, Алатаудың бір бөктеріне жамбастай жығылған үш қоңыр төбеге жетпеді. Балалығымның, сағынышымның алтын қазығы сонда екен…" Нұрсұлтан Назарбаев.

