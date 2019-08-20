Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выложил в инстаграме видеоклип на песню собственного сочинения.
На видео Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая песню. За кадром ее исполняют профессиональные певцы.
По данным агентства «Казинформ», автором слов к песне является сам Назарбаев.
Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...
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