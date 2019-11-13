Наводнение в Венеции едва не стало рекордным: затоплено 80% города, погиб один человек

Ожидалось, что вечером вода поднимется в центре города до 140 см, а утром 13 ноября до 145 см. Но шторм с порывами ветра у побережья до 125 км/ч нагнал волны, и в результате уровень воды в центре города вырос до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Рекорд (194 см) был зафиксирован в 1966 году, сообщает Stormnews.
Городу нанесен серьезный ущерб. Повреждено большое количество гондол и лодок. Затоплен весь исторический центр. В соборе Сан-Марко уровень воды достигал 110 см. На острове Пеллестрина в подтопленном доме в результате поражения электрическим током погиб 78-летний мужчина, передает Rai News.
Затоплено более 80% города. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. "На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - приводит ТАСС слова мэра Венеции Луиджи Бруньяро.
Агентство отмечает, что феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Наводнению способствовал и ветер с моря.
#AcquaAlta | Una marea eccezionale sta interessando #Venezia
⚠ Tutte le forze dell'ordine mobilitate, oltre che volontari della Protezione civile e agenti della Polizia locale@giornaleprociv @muoversivenezia @Emergenza24 @LuigiBrugnaro pic.twitter.com/hanrHkwIXS— Comune di Venezia (@comunevenezia) November 12, 2019
La devastazione che ha portato alla sospensione totale del servizio di navigazione 😞— AVM/Actv Venezia (@muoversivenezia) November 12, 2019
🎥web#muoversivenezia #BeStrong 💪@LuigiBrugnaro @comunevenezia @Emergenza24 @veneziaunica pic.twitter.com/LNWQMAPJPr
Situazione drammatica pic.twitter.com/gS63ZK2j3Q— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019
#AcquaAlta | Si invitano i cittadini a documentare i danni subiti, l'Amministrazione presenterà alla Regione richiesta di stato di crisi
➡ Il sindaco @LuigiBrugnaro: "Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti"https://t.co/idWl1HEoBa pic.twitter.com/r3lDgMg4R5— Comune di Venezia (@comunevenezia) November 13, 2019
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