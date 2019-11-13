Наводнение в Венеции едва не стало рекордным: затоплено 80% города, погиб один человек

12 ноября высоким приливом после затяжных дождей был затоплен центр итальянского города Венеция. Уровень воды достигал 127 см, но из-за неблагоприятных погодных условий в регионе метеорологи предупреждали о еще большей волне в ночь среду.
Potvynis Venecijoje
© Sipa / Scanpix

Ожидалось, что вечером вода поднимется в центре города до 140 см, а утром 13 ноября до 145 см. Но шторм с порывами ветра у побережья до 125 км/ч нагнал волны, и в результате уровень воды в центре города вырос до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Рекорд (194 см) был зафиксирован в 1966 году, сообщает Stormnews.

Городу нанесен серьезный ущерб. Повреждено большое количество гондол и лодок. Затоплен весь исторический центр. В соборе Сан-Марко уровень воды достигал 110 см. На острове Пеллестрина в подтопленном доме в результате поражения электрическим током погиб 78-летний мужчина, передает Rai News.

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Затоплено более 80% города. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. "На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - приводит ТАСС слова мэра Венеции Луиджи Бруньяро.

Агентство отмечает, что феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Наводнению способствовал и ветер с моря.

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