"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего", — сказал Навальный.
Он напомнил, что намерен вернуться в Россию. "Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", — сказал оппозиционер.
Издание отмечает, что сейчас Навальный передвигается в сопровождении охраны. В отношении него также усилили меры предосторожности: воду, предназначенную для политика во время интервью, выбрали случайным образом из холодильника в редакции издания.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. В течение двух суток он находился в омской больницы, а затем его перевезли на лечение в Берлин. Власти Германии объявили, что специалисты обнаружили в организме политика следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Это также подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции.
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