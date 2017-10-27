"У меня есть главный и единственный комментарий относительно ее выдвижения. Ксения Собчак, будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, может выдвигать свою кандидатуру на выборах", — заявил политик в эфире YouTube-канала "Навальный Live".
Оппозиционер также объяснил, почему хотел бы ограничить свои комментарии о выдвижении Собчак: "Мы хотим быть умными или дураками? Если мы будем обсуждать, то будем дураками. От меня хотят, чтобы я это обсуждал. Чтобы были воззвания, критика друг друга, вызов на дебаты. От меня этого сильно ждут люди в Кремле. И я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им этого удовольствия".
Навальный также рассказал о том, что, находясь под арестом, он ознакомился с письмом Собчак, в котором она заявила о намерении участвовать в выборах. "Моя фамилия в письме упоминается четыре раза, а фамилия Путина — один раз. Это довольно интересно. Спасибо, что она обо мне помнит. Но я не смогу отплатить тем же самым. Есть кандидаты Зюганов, Явлинский и другие. Если надо будет говорить о них, то я буду говорить", — добавил оппозиционер.
Навальный подчеркнул, что на предстоящих выборах его интересует "один кандидат, которого зовут Путин Владимир Владимирович". "Он — мой противник. Он является крупнейшим коррупционером в стране. Он является тем человеком, который ворует будущее у России. Я иду на эти выборы, чтобы бороться с ним", — резюмировал глава Фонда борьбы с коррупцией.
22 октября Навальный на митинге в Астрахани кратко прокомментировал выдвижение Собчак: "Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше, но все могут идти". Ранее Навального задержали 29 сентября на выходе из своего дома, когда он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.
2 октября Симоновский районный суд Москвы арестовал его на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Суд счел, что он призвал приходить на митинг в Нижнем Новгороде после того, как власти города отозвали выданное разрешение. Навальный утверждал, что так делать нельзя, и считал встречу согласованной по закону.
Когда еще только расходились слухи о выдвижении Собчак, Навальный, который первым из всех политиков объявил о своем намерении участвовать в выборах-2018, призвал телеведущую отказаться от этой идеи. Тогда оппозиционер высказал убеждение, что Кремлю выдвижение Собчак нужно для того, чтобы представить на выборах карикатурного либерального кандидата, который вызовет ярость у населения своей "людоедской риторикой".
Ранее Собчак сообщила телеканалу "Дождь", что готова снять свою кандидатуру с выборов, если Навального зарегистрируют кандидатом. "Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт", — заверила ведущая.
24 октября Ксения Собчак в интервью Юрию Дудю рассказала о том, что предлагала Навальному рассмотреть в качестве потенциального кандидата на предстоящие выборы главы государства его жену, Юлию Навальную, вместо него самого.
По словам Собчак, ранее она предлагала Навальному вариант, который должен был показаться политику "блестящим и прекрасным". "Я сказала: "Послушай, есть Юля (Навальная), которая имеет твою фамилию, давай посмотрим, можно же рассмотреть (в качестве кандидата в президенты)", — вспоминает она.
Оппозиционер отказался от этой идеи из-за того, что голоса его сторонников "не передаются". Другое предложение Собчак Навальному заключалось в разработке совместного плана на случай, если ЦИК не зарегистрирует главу Фонда борьбы с коррупцией кандидатом. Навальный на это вновь заявил, что "его голоса не передаются, и он не видит возможности вот такого соучастия".
Собчак также пояснила, что в личной беседе с Навальным она предупреждала его о своих амбициях. "Я считаю, что если ты с человеком знаком и если у тебя есть возможность сказать то, что ты о нем думаешь, в лицо, перед тем, как публично выступать, это надо делать, это правильно", — пояснила Собчак.
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